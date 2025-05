Safanão de Brigitte em Macron constrange governo francês; VÍDEO

Um safanão da primeira-dama francesa, Brigitte Macron, no rosto do marido acabou ofuscando a parte oficial da visita do presidente francês ao Vietnã.

A cena foi flagrada pelas câmeras no domingo (25), no momento em que a porta do avião presidencial se abriu, no desembarque em Hanói. De fora, era possível ver Emmanuel Macron virado em direção à frente da aeronave. De repente, surge a mão de Brigitte - reconhecível pela manga vermelha do casaco que estava usando - empurrando o queixo do marido.