Cantora leva garrafada de agressora em apresentação; VÍDEO

A cantora Greycielle Nunes foi agredida, ontem, em Crato, no interior do Ceará.

Artista relatou que foi surpreendida por abordagem violenta. "Estou procurando até agora o motivo para ter feito isso comigo, porque não tinha nenhum. Eu estou revoltada. Eu tenho o direito de ir e vir, como qualquer ser humano", contou a jovem, por meio do Instagram.

Episódio de violência teria sido motivado por ciúmes, após acusações de que a cantora estaria "dando em cima do namorado" de uma das agressoras -versão negada pela vítima em sequência de vídeos na rede social.