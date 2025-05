Aos 94 anos, Benedito Ruy Barbosa é internado na UTI

O autor Benedito Ruy Barbosa, de 94 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hcor, em São Paulo, após complicações de saúde. Responsável por clássicos da teledramaturgia brasileira como O Rei do Gado e Pantanal, o dramaturgo enfrenta um quadro delicado, agravado pelo avanço do Alzheimer e problemas renais.

Leia mais: Marina Ruy Barbosa deixa a Globo após 20 anos

De acordo com informações do portal Metrópoles, Benedito sofreu um episódio de confusão mental provocado pela doença e, em casa, arrancou a sonda urinária que utilizava. Levado com urgência ao hospital, foi diagnosticado com infecção urinária e, desde então, segue sob cuidados intensivos.