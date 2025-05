Motorista beija namorada e capota carro recém-comprado

Um motorista capotou o carro na madrugada deste sábado (24), na Estrada da Graciosa, em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba, após se distrair ao beijar a namorada. O resultado: o Voyage, comprado há menos de uma semana, quase virou sucata após capotar por alguns metros.

O rapaz, ainda atordoado, resumiu o episódio com bom humor: “Fui dar um beijo na mulher, aí perdi o controle do Voyage. Beijo bem romântico, mas aí ficou trágico. Comprei na segunda-feira o lazarento do carro. Andei hoje com ele só, destruí hoje. Amanhã tenho que comprar outro carro.”