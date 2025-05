Nicolas Prattes faz pix de R$ 1.300 a pedinte e posta comprovante

O ator Nicolas Prattes, 28, teve uma atitude generosa com uma pedinte de um semáforo no Rio de Janeiro. A boa ação foi compartilhada por ele via redes sociais.

Ao avistar uma mulher pedindo dinheiro por meio de uma placa, ele resolveu doar R$ 1.300 para ela. E ainda divulgou o número de celular dela para incentivar outras pessoas a fazerem doações.