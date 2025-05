Morre Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos do mundo

O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado morreu nesta sexta-feira (23), aos 81 anos, em Paris, onde vivia há décadas.

Natural de Aimorés, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, Salgado teve sua obra profundamente influenciada pela infância no meio rural brasileiro.