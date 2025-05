Polícia Civil indicia ex-Fazenda por racismo contra cantora

A Polícia Civil do Rio de Janeiro indiciou a modelo Ana Paula Minerato por racismo, após investigação conduzida pela Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi). O inquérito foi aberto após virem a público áudios em que Minerato se refere à cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, com expressões como “cabelo duro” e “neguinha”. As mensagens foram enviadas em novembro de 2024 e vazaram em redes sociais meses depois.

Segundo o SBT News, o caso será agora encaminhado ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que analisará se apresenta denúncia formal à Justiça. Ana Paula foi enquadrada no artigo 2º da Lei nº 7.716/89, que trata de crimes resultantes de preconceito racial ou de cor e prevê pena de dois a cinco anos de prisão.