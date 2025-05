Bebê morre engasgado em creche clandestina que funcionava

Um bebê de quatro meses morreu engasgado nesta segunda-feira (19) em uma creche clandestina de Curitiba. Segundo a Polícia Civil do Paraná, os donos do local, um homem e uma mulher, cuidavam sozinhos de cerca de 20 crianças. Sobrelotação teria ocorrido porque creches municipais da região estavam fechadas.

Bebê teria morrido após engasgar com leite na manhã desta segunda-feira (19). O delegado da Polícia Civil do Paraná, Fabiano Ribeiro, disse em coletiva que o bebê tomou a mamadeira e foi colocado deitado de lado em uma cama de solteiro. Pouco depois, a mulher percebeu que ele estava com os lábios roxos.

Bebê teve problema respiratório semanas antes

À reportagem, o advogado Valter Ribeiro Júnior disse que os responsáveis pelo bebê informaram os donos da creche que ele tinha sido internado semanas antes com uma bronquiolite, que pode ter colaborado para a morte. O corpo ainda deve passar por exames periciais para determinar a causa do óbito.