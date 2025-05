Ednaldo desiste de tentativa de reassumir presidência da CBF

O presidente destituído da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues, apresentou uma petição ao STF (Supremo Tribunal Federal) nesta segunda-feira (19) em que desiste de tentar retomar o comando da entidade. Ednaldo foi afastado do cargo na quinta-feira (15).

No texto, Ednaldo afirma que desistiu de recorrer da decisão que o tirou do cargo devido a apelos de seus familiares e também para "restaurar a paz no futebol brasileiro". O pleito foi encaminhado ao ministro Gilmar Mendes, relator do caso.

Ele ainda diz ter sido vítima de preconceito por ser negro e nordestino e lista o que considera feitos de sua gestão, entre eles a contratação do técnico Carlo Ancelotti e a renovação de contrato comercial com a Nike.