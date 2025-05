Novo Código Eleitoral deve ser aprovado até outubro

Em linhas gerais, destacam-se 10 pontos da proposta:

1) Auditoria das urnas eletrônicas com ampla fiscalização por órgãos públicos e organizações de tecnologia, como STF, MPF, TCU, Polícia Federal, OAB, Sociedade Brasileira de Computação, entre outras;

2) Reserva de 20% das cadeiras para as mulheres; caso não seja atingido, candidatos do sexo masculino serão substituídos por mulheres, com a possibilidade de nova eleição não sendo possível cumprir com o critério. Por outro lado, o fim da obrigatoriedade da reserva de 30% das vagas nas chapas às mulheres;

3) Propaganda eleitoral mantém a sua data de início no dia 16/08 do ano da eleição, com a possibilidade de campanha digital na pré-candidatura a partir do início do ano eleitoral;

4) Limitações para doações feitas por pessoas físicas (aproximadamente, três mil reais em qualquer hipótese, ou 10% dos seus rendimentos brutos);

5) Membros da Magistratura, Ministério Público, policiais (federais, rodoviários federais, civis e militares), guardas municipais e membros das Forças Armadas deverão se afastar de seus cargos quatro anos antes da eleição que pretendam concorrer;

6) Conteúdos que utilizem Inteligência Artificial deverão ser identificados de forma fácil e explícita;

7) Tribunal Superior Eleitoral: decisões judiciais e administrativas que sejam modificações da jurisprudência do TSE deverão observar o princípio da anualidade eleitoral (não se aplicarão para as eleições que ocorram até um ano da data da decisão). Por outro lado, retirado o poder da Câmara dos Deputados de afastar normas do TSE, a partir de simples interpretação dos deputados de que tais normas extrapolam os limites de competência do Tribunal. Para mais, os recursos judiciais e administrativos contra decisões dos juízos eleitorais possuirão efeito suspensivo;

8) Transporte gratuito em dia de eleição, que tem previsão em Resolução do TSE e que o Supremo Tribunal Federal, em 2023, declarou omissão inconstitucional do Poder Público;

9) Pesquisas eleitorais terão que ofertar mais segurança, com a instituição de um índice de confiança e a comparação dos resultados com outras pesquisas realizadas em dias anteriores. Além disso, a possibilidade de pesquisa no dia anterior da eleição com divulgação do resultado no dia da eleição;

10) Divulgação de notícias falsas e a moderação de conteúdos terão obrigações para as plataformas, até mesmo com possibilidade de multa, em caso de descumprimento de ordem judicial.

O texto na Câmara dos Deputados foi aprovado em 2021 (PLP 112/2021) e seguiu para o Senado Federal e voltará para a Câmara dos Deputados após a sua aprovação no Senado.

O senador relator Marcelo Castro (MDB-PI) tornou-se um nome de destaque por sua dedicação aos trabalhos de conclusão do relatório a ser enviado para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o que pode viabilizar a harmonia entre as forças divergentes e a aprovação do texto final.