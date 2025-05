Novo sistema de comunicação processual exige atenção das empresas

Com novas regras a partir de 16 de maio, empresas devem correr para se adequar ao Domicílio Judicial Eletrônico

A contagem de prazos judiciais vai mudar em todo o país a partir de 16 de maio de 2025, com a entrada em vigor de novas regras que tornam ainda mais urgente a adesão das empresas ao Domicílio Judicial Eletrônico (DJE). Criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o sistema centraliza todas as citações e intimações enviadas pelos tribunais brasileiros em uma única plataforma digital. A medida, que integra o Programa Justiça 4.0, é obrigatória para todas as empresas privadas (com exceção das pequenas e microempresas com endereço eletrônico no sistema REDESIM, as quais possuem cadastro facultativo).

Além de tornar o cadastro compulsório a partir de julho, o CNJ determinou que a contagem dos prazos judiciais será feita de forma automática, diretamente a partir do momento em que a comunicação estiver disponível no DJE. A mudança exige atenção redobrada dos empresários, já que a ciência será presumida — mesmo que o documento não tenha sido visualizado.