Novo foco suspeito de gripe aviária é investigado no RS

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) investiga um novo caso suspeito de gripe aviária numa propriedade de subsistência localizada a 3 km do foco inicial da doença em Montenegro, no Rio Grande do Sul. As amostras colhidas no local foram enviadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, em Campinas (SP), e o resultado preliminar deve ser divulgado até o fim desta segunda-feira (19).

Leia mais: Caso de gripe aviária no Brasil marca nova etapa do vírus

A propriedade está sob acompanhamento da Defesa Agropecuária, que já concluiu a vistoria em 29 das 30 propriedades dentro do raio de 3 km. Na zona de vigilância ampliada, que abrange 7 km a partir do foco, 238 das 510 propriedades também foram inspecionadas.