Vazamento na Coinbase: 97 mil usuários são expostos

Em 11 de maio de 2025, a Coinbase - uma das maiores plataformas de criptomoedas dos Estados Unidos - revelou que sofreu um ataque cibernético que comprometeu os dados pessoais de cerca de 97 mil usuários. A notícia deixou muitos investidores apreensivos e chamou a atenção para falhas na segurança interna da empresa, além de reacender o debate sobre os riscos de confiar dados sensíveis a plataformas digitais.

O que aconteceu?

Segundo a empresa, tudo começou com a atuação de agentes de apoio ao cliente, contratados por empresas terceirizadas no estrangeiro. Alguns desses agentes teriam sido aliciados por cibercriminosos e acabaram por fornecer acesso a dados pessoais como nomes, endereços, contatos telefônicos, imagens de documentos oficiais (como identidade ou passaporte).

No entanto, apesar do vazamento, as informações disponíveis indicam que as credenciais de login, autenticação, chaves privadas e carteiras digitais não foram comprometidas. Ou seja, os fundos, em tese, continuam seguros. Mas o risco de uso fraudulento das informações ainda é real.

Principais riscos

Mesmo que o dinheiro em si não tenha sido roubado, os dados em mãos erradas podem ser uma porta de entrada para fraudes mais elaboradas. Os criminosos podem, por exemplo, contatar os utilizadores fingindo ser representantes da Coinbase e, com isso, tentar obter acesso a mais informações ou persuadir vítimas a fazer transferências para contas falsas.

Além disso, há sempre o risco de roubo de identidade: os dados podem ser usados para abrir contas bancárias ou pedir empréstimos em nome das vítimas. É um cenário assustador, e infelizmente, cada vez mais comum.