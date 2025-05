Cantor que deu garrafada em produtor é preso em hotel

O cantor norte-americano Chris Brown foi detido na madrugada desta quinta-feira (15) num hotel de Manchester, em ação da Polícia Metropolitana de Londres (Met Police) que atende a um mandado de prisão europeu. A prisão está ligada ao episódio de fevereiro de 2023 no Tape Club, em Mayfair, em que Brown é suspeito de ter ferido gravemente o produtor musical Abe Diaw com uma garrafa de vidro.

Segundo a Met Police, o artista de 36 anos foi localizado após reportagem do jornal The Sun avisar às autoridades sobre sua chegada ao Reino Unido em voo particular. Ele foi indiciado por lesão corporal de natureza grave e permanece sob custódia em Manchester enquanto prosseguem as investigações conduzidas pela Unidade Central de Comando da Área Oeste de Londres.