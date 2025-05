Famosos celebram Dia das Mães com homenagens nas redes sociais

Famosos têm usado as redes sociais neste Dia das Mães para homenagear suas progenitoras. Além delas, muitos têm feito referências às parceiras, que também são mães.

Leia mais: Maternidade de Millenials e Gen Z: nova criação, velhos desafios

Dentre eles o ator Nicolas Prattes, que em seu perfil no Instagram reverenciou tanto a mãe, Giselle, quanto a esposa, Sabrina Sato. "Duas mães transformaram minha vida. Uma me ensinou a ser quem sou. A outra me ensina todos os dias o que é amor multiplicado", publicou.