Maternidade de Millenials e Gen Z: nova criação, velhos desafios

Outra contradição desse cenário moderno é o crescimento das taxas de suicídio entre adolescentes e jovens adultos. Segundo dados do Datasus (Ministério da Saúde), o suicídio entre jovens de 10 a 19 anos aumentou 45% nos últimos dez anos. A depressão, os transtornos de ansiedade e o sofrimento psíquico severo vêm atingindo com força essa faixa etária, justamente a que está sendo educada sob as diretrizes da parentalidade mais “conectada” emocionalmente.

O aumento do uso precoce de telas, a hiperexposição digital e a pressão estética e de desempenho contribuem para uma juventude emocionalmente sobrecarregada, ainda que cercada por pais atentos. As redes sociais, muitas vezes onde esses pais buscam apoio, também funcionam como gatilhos para comparações, bullying virtual e isolamento.

O avanço da parentalidade consciente ainda não foi capaz de romper com as estruturas sociais mais profundas que perpetuam a violência. O feminicídio, por exemplo, cresce: somente em 2023, o Brasil teve mais de 1.400 casos, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em grande parte dos casos, filhos presenciam ou vivem essas violências, o que gera traumas que podem se manifestar em diferentes formas de agressividade ou bloqueios emocionais no futuro.