Motorista ataca jornalista com spray de pimenta e ofensas; VÍDEO

A espera para entrar num posto de gasolina escalou para uma cena de violência no trânsito no bairro nobre de Perdizes, em São Paulo. Segundo apuração do G1, na tarde de sexta-feira (9), a jornalista Janaina Oliveira, de 44 anos, foi agredida verbalmente e atingida com spray de pimenta por um motorista que dirigia um carro de luxo, avaliado em cerca de R$ 300 mil, no bairro de Perdizes.

De acordo com Janaina, ela sinalizou para entrar no posto, mas aguardava um veículo sair da vaga. O motorista que vinha atrás, começou a buzinar insistentemente. Na sequência, desferiu insultos com conotação machista, como "vaca" e "galinha", e completou com: “Vagabundas não respeitam o trânsito”.

A mulher começou a filmar a situação com o celular, mas ao tentar registrar a placa do carro, foi surpreendida pelo jato de spray de pimenta no rosto. O homem fugiu logo em seguida.

Ela registrou boletim de ocorrência por injúria e lesão corporal e passou por exame de corpo de delito. A Secretaria da Segurança Pública confirmou que a Polícia Civil está investigando o caso para identificar o agressor.