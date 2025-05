Bombeiros do Rio pedem que público não entre no mar à noite

Os fãs que lotarem as areias da Praia de Copacabana no sábado (3) para o show da cantora Lady Gaga devem evitar entrar no mar durante a noite. A recomendação é do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, que divulgou nesta sexta-feira (02) o plano operacional para o mega evento.

A estratégia inclui três frentes de atuação: terrestre, aérea e marítima, com o objetivo de garantir a segurança do público. São esperadas mais de 1,6 milhão de pessoas.