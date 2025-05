Após intenso sofrimento, Nana Caymmi é sepultada hoje

Dinahir Tostes Caymmi, seu nome de batismo, nasceu no Rio de Janeiro em 1941, dois dias antes da data em que descansou. Filha de Dorival Caymmi e irmã de Dori e Danilo Caymmi, estreou na música ainda na juventude, ao lado do pai. Desde então, construiu carreira sólida, marcada pela dramaticidade com que interpretava canções e por álbuns icônicos que imprimiram sua assinatura pessoal à música brasileira.

O corpo da cantora será velado nesta sexta-feira (2), a partir das 8h30, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O sepultamento está previsto para as 14h, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul da cidade.