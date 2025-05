Ligação fantasma, o que é?

- Cuidado com dados pessoais: evite fornecer informações em sites não confiáveis ou publicamente nas redes sociais.

- Não interaja com chamadas suspeitas: se atender uma ligação e não ouvir nada, desligue imediatamente. Nunca diga “sim” ou "não” e jamais forneça qualquer dado pessoal.

- Denuncie e registre ocorrências: comunicar à Anatel ou ao Procon ajuda a rastrear e coibir práticas abusivas. Em caso de golpe, registre boletim de ocorrência.

- Habilite a verificação em duas etapas: principalmente em aplicativos bancários, redes sociais e WhatsApp, para evitar clonagens.

Em caso de dúvidas, procure um profissional da sua confiança para receber orientações adequadas.

