Morre a gaúcha Inah Canabarro Lucas, a pessoa mais velha do mundo

Era bisneta do general David Canabarro (1796-1867), um dos líderes militares da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul.

Além de ser a pessoa mais velha do mundo, era considerada a mais antiga torcedora colorada ?ela nasceu um ano antes do Sport Club Internacional.

"Nos despedimos da irmã celebrando seu legado de espiritualidade e compaixão e desejando força aos amigos e familiares", declarou a direção do Internacional.