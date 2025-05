Fãs paulistas de Gaga não conseguem embarcar para o Rio; entenda

Insatisfeito com a possibilidade de reembolso, Bruno Vargas Ritta buscou a Justiça para garantir a sua ida para o show sem novos gastos. Sua passagem estava marcada para o próprio dia, às 7h, e ele havia pago R$ 345,25. Ele entrou com a ação, com pedido de liminar na terça.

Na ação, o advogado Mário Luís da Silva Filho, que o representa, alega que o jovem não teria interesse no reembolso e queria que o serviço fosse prestado. A juíza Ligia Maria Tegao Nave, do Fórum Regional do Ipiranga, concedeu a liminar nesta quarta e deu um prazo de 24 horas para que a empresa providenciasse outra passagem para que Bruno pudesse fazer a viagem no dia marcado e fixou uma multa de R$ 2.000 por descumprimento.

Segundo Silva Filho, a situação foi resolvida e a empresa concordou em comprar uma passagem de outra empresa para entregar a seu cliente. Procurada sobre a ação, a Penha não respondeu.