Miriam Leitão é eleita para a Academia Brasileira de Letras

A eleição foi realizada no Petit Trianon, sede da ABL no Rio de Janeiro, com uso de urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ). Miriam foi escolhida entre 16 candidatos inscritos.

A jornalista e escritora Miriam Leitão é a nova imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL). Ela foi eleita na tarde desta quarta-feira (30) para ocupar a Cadeira nº 7 do Quadro de Membros Efetivos, que estava vaga desde a morte do cineasta Cacá Diegues, em novembro de 2022. Na votação, Miriam teve 20 votos contra 14 do segundo colocado, o ex-ministro da Educação Cristovam Buarque.

Mineira de Caratinga, Miriam Leitão tem 71 anos e uma trajetória marcante no jornalismo brasileiro. Trabalhou em veículos como Gazeta Mercantil e Jornal do Brasil, e desde 1991 integra o Grupo Globo, atuando como colunista do O Globo e comentarista na TV Globo, CBN e GloboNews, onde também apresenta um programa de entrevistas.

Além da carreira no jornalismo, Miriam tem vasta produção literária, com 16 livros publicados, incluindo obras de não ficção, crônicas, romances e literatura infantil. Entre seus títulos mais premiados estão Saga brasileira, vencedor do Prêmio Jabuti de Livro Reportagem e de Livro do Ano de Não Ficção em 2012, e Amazônia na encruzilhada, agraciado com o Prêmio Juca Pato em 2024.

A data da posse será definida nas próximas semanas.