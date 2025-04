Anitta trava batalha com empresa de remédio para vermes; entenda

A cantora Anitta entrou com uma ação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para barrar a tentativa da farmacêutica Farmoquímica de usar “Anitta” — com dois “t” — em produtos cosméticos. A artista, que detém o registro da marca desde 2016, alega que a coincidência não é só sonora, mas também visual, e pode confundir os consumidores.

Leia mais: Anitta defende o limite de riqueza: 'Ninguém precisa ter bilhões'

A confusão começou quando a farmacêutica, que já comercializa o vermífugo “Annita” (com dois “n”), decidiu pedir a ampliação do uso do nome, desta vez com a grafia idêntica à da funkeira, para linhas de beleza. A proposta foi apresentada ao INPI em 2023, e desde então virou motivo de embate.