'Retiro de influencers': Medo de cancelamento afundou BBB 25

Se o objetivo era evitar polêmica, deu certo — ao custo da audiência. O BBB 25 terminou com a vitória da dançarina Renata Saldanha, mas o que entrou mesmo para a história foi o fiasco retumbante da edição. Com apenas 17 pontos no Ibope na final, o programa bateu o recorde negativo e se tornou o menos assistido desde a estreia do reality, em 2002, segundo apuração da Veja.

Se o elenco do BBB 25 evitou conflitos e jogou com o freio de mão puxado, parte da culpa recai justamente sobre o próprio público. Afinal, são os mesmos que pedem por treta, movimentação e autenticidade que, na primeira fala atravessada, correm para as redes sociais com pedidos de "cancelamento". O medo de errar e ser massacrado fora da casa criou um clima de autocensura entre os participantes, que preferiram se preservar a correr o risco de virar alvo de linchamento virtual. No fim das contas, o reality ficou sem o principal ingrediente: a imprevisibilidade das relações humanas sob pressão.