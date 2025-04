Memphis marca dois e garante virada do Corinthians sobre o Sport

No primeiro compromisso após a demissão do treinador Ramón Díaz, o Corinthians voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. O time alvinegro buscou a virada na Neo Química Arena ao superar o Sport por 2 a 1 na tarde deste sábado (19), com dois gols de Memphis Depay, e chegou aos sete pontos na competição.

Sem um substituto definitivo para o lugar do técnico argentino, o comando da equipe nesta quinta rodada ficou a cargo do interino Orlando Ribeiro, que está à frente do sub-20 do clube. Dorival Júnior, recentemente demitido da seleção brasileira, é apontado como um dos possíveis nomes para assumir o time.

O trio de ataque formado por Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto acumulou chances claras de gol logo no início do jogo, mas não as aproveitou. Foram nove finalizações nos primeiros 20 minutos, incluindo um chute do paraguaio na trave.