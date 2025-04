Ferramenta do Governo Federal “Celular Seguro” ganha atualização

O sistema foi criado em dezembro de 2023 pelo Ministério da Justiça e Segurança, em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a ABR Telecom, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), operadoras de telefonia e instituições financeiras, com o objetivo de combater o furto de aparelhos celulares no país. A ferramenta permite que, por um único canal, o usuário (dono de um aparelho celular) realize o bloqueio da linha, de contas bancárias e até do próprio aparelho, podendo ainda cadastrar um contato de emergência.

Como utilizar?

A ferramenta pode ser acessada através do site https://celularseguro.mj.gov.br/ ou pelo aplicativo, disponível tanto para Android quanto para iOS. O acesso é feito com a sua conta Gov.br. Depois disso, é só seguir o passo a passo:

1. Aceite os Termos de Uso e a Política de Privacidade (não se esqueça de ler!);

2. Cadastre seus contatos de confiança para casos de perda ou furto do aparelho;

3. Registre o seu aparelho e seus números de telefone.