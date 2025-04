Vestido de noiva: estilista revela pedido especial de Ana Maria

Ana Maria Braga, 75, uma das apresentadoras mais queridas da televisão brasileira, se casou com o ex-produtor Fábio Arruda em uma cerimônia íntima realizada em São Paulo na última sexta-feira, 4. Para viver este momento especial, Ana Maria escolheu com cuidado o deslumbrante vestido de noiva que usou.

O vestido foi confeccionado em tule de organza off-white e contou com um design delicado, que harmonizava modernidade e sofisticação. As mangas bufantes e o decote princesa trouxeram um toque de romantismo; as aplicações bordadas em formato de flores nas cores amarelo, azul, vermelho e lilás, além de conferirem vida à peça, representaram um toque de alegria e frescor. A saia do vestido tinha camada de tule e um corte godê, proporcionando fluidez e movimento.

O processo de criação do vestido foi detalhista e artesanal, com várias mãos envolvidas na execução dos bordados e nas camadas do tule.