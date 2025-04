O que é preciso para dar entrada no divórcio?

Com os documentos reunidos, o advogado irá traçar a estratégia para o caso: quais bens e dívidas entram na partilha; qual valor ideal de pensão alimentícia, considerando os gastos e possibilidade do alimentante; como ficará a guarda e visitas, entre outros pontos específicos de cada caso concreto.

Após, ele irá redigir a peça e organizar os documentos que servirão como prova dos pedidos e remeter ao juiz. O outro cônjuge será intimado do processo e terá um prazo de 15 dias úteis para se defender ou para participar de audiência de conciliação, dependendo do caso.

Dependendo do caso, será produzido provas durante o processo e, após finalizado, o juiz dará a decisão, determinando os pontos do divórcio. E cabe recurso desta decisão.

Assim, conclui-se que, de qualquer forma, é importante reunir documentos do caso concreto, como documentos dos bens imóveis e móveis, das dívidas, dos gastos, das rendas, dos filhos e procurar um advogado, que prosseguirá com a estratégia e orientação, seja do acordo, seja dos pedidos em um divórcio litigioso.