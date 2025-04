Advocacia se capacita para Inteligência Artificial

Nos dois últimos fins de semana (dias 21, 22, 28 e 29 de março), ministramos na OAB/Bauru, o primeiro curso presencial “Inteligência Artificial para Advogados e a Construção de Assistentes Jurídicos”. As vagas esgotaram-se, e mais de 70 advogados aprenderam a otimizar o tempo e a facilitar as tarefas diárias com diversas ferramentas de IA - algumas gratuitas.

Foram 14 horas intensas de muito conteúdo, abrangendo a explicação das funções que podem ser exploradas, eventuais erros cometidos pela tecnologia, estratégias para “prompts” (perguntas mais assertivas) e a criação de um assistente em aula por cada aluno, com estratégia voltada para o seu nicho de negócio.

Parabenizamos a 21ª Subseção e a Escola Superior da Advocacia de Bauru (ESA) pela iniciativa e agradecemos aos alunos, Advogados e Advogadas interessados em compreender mais sobre o uso da IA nas tarefas diárias.

Ferramentas exploradas

Durante as aulas, diversas ferramentas foram apresentadas. Entre as principais estavam o ChatGPT (OpenAI), Gemini e NotebookLM (Google), Copilot (Microsoft) e Perplexity (Perplexity AI, Inc.), destacando-se o melhor uso para cada uma delas, com atividades práticas ligadas as atividades jurídicas

Dicas

A Inteligência Artificial pode ser utilizada como auxiliar em diversas áreas, mas não anula nem dispensa o pensamento crítico e humanizado dos usuários, pois também está sujeita a equívocos. Portanto, não confie cegamente e sempre verifique as informações antes de utilizá-las.

Ao fazer um pedido ou pergunta (“prompt”), tente ser o mais claro possível. Defina uma “persona” (ex.: "Agora você é um advogado, médico, engenheiro..."). Quanto mais especificar, melhor, pois isso fará com que a IA busque todo o conhecimento relacionado à área do seu interesse, em vez de fornecer uma resposta básica ou genérica.

Lembre-se: evite inserir dados pessoais nas plataformas de IA. As ferramentas generativas aprendem e reproduzem tudo o que recebem, portanto, se algum dado for inserido, ele pode ser repassado a outros usuários. Além disso, tudo o que a IA fornece é de sua propriedade intelectual, mas ela não garante exclusividade. Assim, não se recomenda o uso indiscriminado de cópias, sob pena de eventual responsabilização por direitos autorais.

A Inteligência Artificial é uma ferramenta útil e importante, podendo auxiliar em diversos setores, mas, assim como qualquer outra tecnologia, deve ser utilizada com ética e cautela.