Influencer invade ilha proibida e deixa Coca para tribo intocada

As autoridades o detiveram após ele ser visto retornando à praia de Kurma Dera, ponto de partida para sua incursão ilegal. A investigação revelou que ele planejou a jornada cuidadosamente, estudando condições do mar e acessos à ilha.

Um turista norte-americano foi preso na Índia após desembarcar ilegalmente na Ilha Sentinela do Norte, onde deixou uma lata de Coca-Cola para a tribo local, uma das mais isoladas do planeta, colocando-a em risco. Mykhailo Viktorovych Polyakov, de 24 anos, se autodenomina um influenciador de viagens e já havia visitado o local outras duas vezes.

Polyakov é conhecido por documentar suas viagens em seu canal no YouTube, onde também publicou uma série sobre sua visita ao Afeganistão sob controle do Talibã, incluindo momentos em que manuseia armas fornecidas pelo grupo.

A Ilha Sentinela do Norte é protegida por leis indianas que proíbem o contato com os nativos para evitar a transmissão de doenças e preservar sua cultura. Especialistas criticaram a atitude do turista, classificando-a como irresponsável e perigosa tanto para ele quanto para os habitantes da ilha.

*Com informações do Daily Mail