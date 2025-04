Cidadania italiana: Mudanças combatem comércio de passaportes

O governo italiano aprovou novas regras para a concessão de cidadania por descendência (ius sanguinis), impondo restrições para evitar abusos e agilizar os processos. A principal mudança determina que apenas pessoas com pelo menos um dos pais ou um dos avós nascidos na Itália terão direito automático à nacionalidade.

A medida, que entra em vigor imediatamente por meio de um decreto, impacta diretamente países como Brasil e Argentina, onde o número de pedidos de cidadania tem crescido significativamente. No Brasil, as solicitações saltaram de 14 mil em 2022 para 20 mil em 2023. Na Argentina, o número passou de 20 mil em 2023 para 30 mil no ano seguinte. No total, estima-se que entre 60 e 80 milhões de descendentes de italianos no mundo possam reivindicar o reconhecimento.

Reforma será implementada em duas fases

O processo de mudança acontecerá em duas etapas. A primeira, já em vigor, limita a concessão de cidadania automática a duas gerações. A segunda fase, que ainda depende de aprovação do parlamento italiano, prevê que cidadãos reconhecidos no exterior deverão comprovar vínculos reais com a Itália, exercendo direitos e deveres ao menos uma vez a cada 25 anos.