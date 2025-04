Bilionários da Forbes incluem os brasileiros Salles e Severin

Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, lidera a lista dos brasileiros mais ricos pelo segundo ano consecutivo. Com um patrimônio de US$ 34,5 bilhões, ele ocupa a 51ª posição no ranking global da Forbes. Em segundo lugar está Vicky Safra, herdeira do banqueiro Joseph Safra, com uma fortuna estimada em US$ 20,7 bilhões.

Entre os dez brasileiros mais ricos também estão Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Sicupira, acionistas da Anheuser-Busch InBev, David Vélez, CEO do Nubank, André Esteves, do BTG Pactual, além de membros da família Moreira Salles, Miguel Krigsner, fundador do Grupo Boticário, e Alexandre Behring, cofundador da 3G Capital.

Top 10 bilionários brasileiros em 2025:

Eduardo Saverin (US$ 34,5 bilhões) - Cofundador da Meta Platforms (Facebook) Vicky Safra (US$ 20,7 bilhões) - Herdeira do Grupo Safra Jorge Paulo Lemann (US$ 17 bilhões) - Acionista da Anheuser-Busch InBev David Vélez (US$ 10,7 bilhões) - Cofundador e CEO do Nubank Carlos Alberto Sicupira (US$ 7,6 bilhões) - Acionista da Anheuser-Busch InBev André Esteves (US$ 6,9 bilhões) - Fundador e controlador do BTG Pactual Fernando Roberto Moreira Salles (US$ 6,5 bilhões) - Família Moreira Salles Miguel Krigsner (US$ 6,1 bilhões) - Fundador do Grupo Boticário Pedro Moreira Salles (US$ 6,1 bilhões) - Família Moreira Salles Alexandre Behring (US$ 5,7 bilhões) - Cofundador da 3G Capital

Destaque para a família Moreira Salles