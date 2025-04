'Bala Halls', 'Cu'...: Veja 7 apelidos curiosos de criminosos

Em São Paulo

Se os criminosos do Espírito Santo chamam atenção pelos apelidos inusitados, em São Paulo a coisa não é muito diferente, especialmente quando se trata de integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital).

Entre os mais curiosos estão "Aquaman", o mergulhador espanhol Joaquim Gimenez, conhecido por fixar drogas no casco de navios; "Galo", um dos líderes da facção, famoso por sua vida de crimes cinematográficos; e "Filé com Fritas", um jovem traficante da Cracolândia. E claro, não podemos esquecer de "Colorido", o "número dois" do PCC, ou "Marcola", o líder máximo, que também é chamado de "Playboy" e "Narigudo" pelos seus comparsas. Esses apelidos inusitados deixam claro que, no mundo do crime, a criatividade é uma das armas mais afiadas.

Com esses apelidos, é difícil saber se estamos falando de criminosos ou de personagens de um programa de humor. A questão é: será que os apelidos ajudam a polícia a lembrar quem são, ou é só uma diversão para os internautas?