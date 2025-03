Nova atualização do Chrome evita espionagem

E a LGPD?

Até o momento, não há informação de que dados tenham sido vazados. Nesse sentido, em tese, não há implicação de responsabilidade segundo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), pois não houve danos. No entanto, as medidas preventivas aplicadas pela empresa fazem parte da governança do programa de proteção de dados, pois estão diretamente ligadas à mitigação de riscos e potenciais danos aos titulares de dados, o que é indispensável e uma boa prática internacional.

Considerações Técnicas

Vulnerabilidades podem ser encontradas em qualquer sistema, mas é importante que a empresa esteja preparada para lidar de forma ágil e efetiva com eventos desse tipo, tendo processos específicos a seguir. Por isso, possuir um Sistema de Gestão e Privacidade da Informação (SGPI) é fundamental. Não importa o tamanho ou o porte da sua empresa: ela está sujeita às mesmas normas de Proteção de Dados que os grandes players do mercado no que tange à segurança dos titulares de dados. Já está preparado?

