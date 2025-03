Morre a escritora Heloisa Teixeira, nascida em Ribeirão Preto

Nascida em Ribeirão Preto (SP), Heloisa teve uma trajetória marcante na literatura, na crítica cultural e nos estudos sobre feminismo. Eleita para a cadeira 30 da ABL em 2023, sucedendo a escritora Nélida Piñon, era conhecida por sua sagacidade intelectual e pelo compromisso com uma cultura mais inclusiva. Ao longo da carreira, utilizou o sobrenome de casada, Heloisa Buarque de Hollanda, mas nos últimos anos optou por retomar o nome de solteira.

A escritora, pesquisadora e imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) Heloisa Teixeira morreu nesta sexta-feira (28), no Rio de Janeiro, aos 85 anos, devido a complicações de pneumonia e insuficiência respiratória aguda. Ela estava internada na Casa de Saúde São Vicente, na Gávea. O velório será realizado neste sábado (29), na sede da ABL.

Formada em Letras Clássicas pela PUC-Rio, Heloisa fez mestrado e doutorado em Literatura Brasileira na UFRJ, além de um pós-doutorado em Sociologia da Cultura na Universidade de Columbia. Professora emérita da Escola de Comunicação da UFRJ, coordenou o Programa Avançado de Cultura Contemporânea (PACC), referência nos estudos culturais no Brasil.

Seu trabalho teve forte impacto na valorização da cultura periférica, nos debates sobre relações de gênero e na análise do impacto das tecnologias digitais na produção cultural. Também dirigiu a Editora UFRJ, a Aeroplano Editora e o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, além de atuar como curadora de diversas exposições e dirigir programas de TV e documentários.

Autora de diversos artigos e livros, Heloisa destacou-se com a coletânea 26 Poetas Hoje (1976), que revelou a geração da poesia marginal, incluindo Ana Cristina Cesar e Cacaso. Outras obras importantes incluem Explosão Feminista – Arte, Cultura, Política e Universidade, O Feminismo como Crítica da Cultura e Escolhas: Uma Autobiografia Intelectual.