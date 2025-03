Fiel escudeiro de Silvio Santos, Roque não anda e come por sonda

A esposa também contou que precisou vender a antiga casa e se mudar, pois o marido não conseguia lidar com as lembranças do passado. A casa foi um presente do Silvio Santos e trazia muitas recordações. "Desde que saiu do SBT e, principalmente, após a morte do Silvio, ele não é mais o mesmo”, desabafou.

Histórico de saúde

Roque foi diagnosticado em 2024 com um meningioma benigno na região frontal do cérebro. Embora o tumor tenha sido tratado sem cirurgia, ele sofreu uma queda grave meses depois, resultando em um sangramento intracraniano. No fim do ano passado, também precisou ser internado na UTI devido à insuficiência pulmonar.