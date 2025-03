Kai Cenati confunde Zé Pilintra com Michael Jackson; VÍDEO

Entre os momentos que viralizaram, Kai foi confundido com o rapper Playboi Carti, tentou se comunicar com Luva de Pedreiro em uma conversa repleta de expressões irreconhecíveis para ambos, dançou com moradores locais e descobriu que fazer o gesto de "2" com a mão pode ter um significado perigoso na região. Além disso, ele se aproximou do influenciador Tota, distribuiu gorjetas generosas e se arriscou como cantor de pagode.

A passagem do streamer pelo Brasil tem sido um sucesso entre os fãs, que acompanham cada momento pelas redes sociais. Sua interação espontânea e suas reações divertidas ao conhecer a cultura local têm garantido grande repercussão, consolidando sua conexão com o público brasileiro.

Quem é Kai Cenat

Kai Cenat é um dos maiores streamers do mundo, conhecido por seu carisma e estilo irreverente. Nascido em Nova York, ele começou sua carreira criando vídeos de comédia e desafios no YouTube antes de migrar para a Twitch, onde se tornou um dos streamers mais assistidos da plataforma. Com milhões de seguidores, Kai já entrevistou celebridades, participou de eventos importantes e até quebrou recordes de assinantes em transmissões ao vivo. Seu sucesso lhe rendeu prêmios como "Streamer do Ano" e parcerias com grandes marcas, consolidando sua posição como uma das figuras mais influentes do entretenimento digital.