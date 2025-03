Com bom-humor e filosofia, coveiro fala do seu dia a dia; VÍDEO

Os vídeos de Paulo "bombaram" rapidamente, alcançando até 3 milhões de visualizações. Se Barbacena já foi marcada pela dor e pelo silêncio, especialmente por ter abrigado por décadas um dos manicômios mais infames do Brasil, onde milhares morreram em condições desumanas, Paulo tenta mostrar um lado diferente da cidade. Ele mistura humor e leveza para mostrar que, embora o cemitério seja um lugar ligado à morte, também é cheio de história e arte. Em suas postagens, compartilha reflexões filosóficas e espirituais, com foco em temas como vida, morte e religião, sempre promovendo humildade e respeito.

Paulo Lima, de 58 anos, é coveiro no cemitério da Boa Morte, em Barbacena (MG), cargo que assumiu em 2017, após ser aprovado em concurso público. Antes disso, era mototáxi para financiar a faculdade de Direito. Agora, sua rotina, que envolve sepultamentos, exumações e cuidados com túmulos, virou conteúdo para suas redes sociais, onde é conhecido como "Senhor Cemiti".

Além do trabalho diário, Paulo é famoso por suas histórias sobre "espíritos" e encontros sobrenaturais no cemitério. Para ele, a morte não é o fim, mas a preservação da memória e do respeito pelos que partiram. Apesar das dificuldades emocionais e físicas, como exumações e enterros de crianças, ele se dedica com empatia, oferecendo consolo às famílias enlutadas.

Com mais de 190 mil seguidores, Paulo se tornou uma celebridade em Barbacena, e é reconhecido nas ruas e abordado por fãs de todas as idades. Recentemente, até lançou um e-book com mensagens diárias, em que reflete sobre a vida e o legado que deixamos.

Veja: