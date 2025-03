Cantor Netinho confirma diagnóstico de câncer

O cantor de axé Netinho, de 58 anos, anunciou em suas redes sociais que foi diagnosticado com câncer no sistema linfático. Ele divulgou um boletim médico informando que já iniciou o tratamento, após a descoberta da doença durante sua internação. O artista procurou atendimento ao sentir fortes dores nas costas e dificuldades para caminhar.

Após passar três semanas no Hospital Aliança, em Salvador, Netinho recebeu alta na sexta-feira (21) e continuará o tratamento nos próximos meses. Ele estava internado desde 25 de fevereiro, quando buscou ajuda médica devido às dores.

Reconhecido como um dos pioneiros do axé nos anos 1990, o cantor se tornou famoso por hits como Milla, Capricho dos Deuses e A Vida é Festa. Além do atual problema de saúde, Netinho já enfrentou complicações graves no passado, incluindo hemorragias cerebrais que o levaram a passar por três cirurgias.