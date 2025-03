Lula desaloja jornalistas do Alvorada com promessa de novo espaço

Na ocasião, Janja foi à portaria do Alvorada de surpresa para conversar com a imprensa. Ela autorizou que as empresas de comunicação que tiverem interesse pudessem fazer instalações provisórias no local, com tendas, por alguns dias. O GSI antes não havia autorizado.

Nos primeiros dias de sua gestão, Lula prometeu acabar com o chamado "cercadinho" no Palácio da Alvorada, um símbolo da cobertura durante o governo Jair Bolsonaro (PL). Seu antecessor recebia apoiadores no local, que hostilizavam a imprensa.