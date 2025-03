Cuidado com a Alexa

Os usuários da rede social X foram surpreendidos no início da última semana com uma instabilidade na plataforma. Na tarde de segunda-feira (17), o CEO da empresa, Elon Musk, manifestou-se e informou que a rede foi alvo de um ataque cibernético, causando instabilidades ao longo do dia. O empresário afirmou ainda que a rede social sofre tentativas de ataques diariamente, mas este teria sido o mais ofensivo, realizado com muitos recursos.

As dificuldades começaram por volta das 6h da manhã e seguiram durante todo o dia, com usuários ao redor do mundo relatando problemas de acesso ao X. Embora houvesse breves estabilizações, as falhas retornavam. Os usuários enfrentaram telas de carregamento contínuo e mensagens de erro.

