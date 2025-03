Em confissão, Maicol alega ter sido chantageado por Vitória  

Maicol Sales dos Santos, de 27 anos, confessou à Polícia Civil ter matado Vitória Regina de Souza, de 17. No depoimento, ele afirmou que cometeu o crime após discussão motivada por chantagens feitas pela adolescente, que ameaçava expor um suposto caso extraconjugal.

Segundo o relato de Maicol, obtido pelo portal Metrópoles, ele se envolveu com Vitória cerca de um ano e meio antes do crime, período em que iniciava o relacionamento com sua atual esposa. A jovem, segundo ele, passou a ameaçá-lo, dizendo que revelaria a traição. Na noite de 26 de fevereiro, ele foi até um ponto de ônibus esperando encontrá-la, mas, sem sucesso, seguiu para casa. No caminho, cruzou com a adolescente e a chamou para conversar dentro do carro.