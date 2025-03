88% do mercado desaprovam Lula, apenas 4% aprovam

A pesquisa também aponta que, na visão do mercado, o governo prioriza a popularidade acima de temas como taxa de juros, alta do dólar e controle da inflação. Para 82% dos entrevistados, a inflação deve subir em 2025.

A 8ª rodada da pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre 12 e 17 de março, com 106 entrevistas feitas com membros de fundos de investimento sediados em São Paulo e no Rio de Janeiro.



Fonte: Genial/Quaest