Aluno fratura crânio de professora a vassouradas dentro da classe

De acordo com o site Biobio Chile, o estudante utilizou um cabo de vassoura para golpear a professora repetidas vezes, causando uma fratura no crânio. Seu estado de saúde é crítico, e ela segue internada recebendo tratamento na cidade de Concepción.

Uma professora foi violentamente agredida por um aluno de 14 anos na manhã de segunda-feira (17). O ataque, ocorrido durante a aula, deixou a docente com ferimentos graves na cabeça, forçando sua transferência para um hospital. A agressão aconteceu dentro do Liceu Bicentenário de Excelência em Trehuaco, no Chile.

A comunidade escolar, abalada com o caso, organizou correntes de oração pela recuperação da professora, identificada como Elena Cano Ramírez. A direção da escola suspendeu as aulas a partir do início da tarde de segunda, e classificou o episódio como uma "emergência inesperada".

A Promotoria de Quirihue determinou que a Brigada de Investigação Criminal (Bicrim) da Polícia de Investigações (PDI) conduzisse as apurações. As autoridades investigam as circunstâncias do ataque, incluindo se o aluno possui alguma condição de saúde que possa ter influenciado seu comportamento.