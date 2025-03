Bloqueio de contas em marketplaces e abusividades das plataformas

Para os vendedores que enfrentam esses problemas, é fundamental buscar orientação jurídica especializada. A atuação rápida e eficaz pode evitar prejuízos maiores e assegurar que seus direitos sejam preservados. A judicialização dessas questões tem mostrado resultados positivos e estabelecido precedentes importantes para um comércio eletrônico mais equilibrado e transparente.

O crescimento do e-commerce não pode ocorrer às custas da segurança e estabilidade dos sellers. Com a crescente mobilização judicial, as plataformas precisarão rever suas práticas e adotar medidas mais justas, garantindo um ambiente de negócios saudável para todos os envolvidos. A luta contra os abusos dos marketplaces está em curso, e os vendedores devem estar atentos para proteger seus interesses e exigir seus direitos.

Guilherme Del Bianco de Oliveira é advogado, possui graduação pela Faculdade de Direito de Franca e Pós-graduação em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho pela Escola Paulista de Direito, Gestão Jurídica da Empresa pela Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho e Negociação Estratégica pelo Instituto de Pesquisa INSPER. Atualmente é Sócio-Diretor do Moisés, Volpe e Del Bianco Advogados, escritório fundado há mais de 20 anos e com atuação especializada nas demandas de empresários e produtores rurais.



Vinícius Delgado é advogado de Direito Digital no MVB Advogados, formado pela FDF (OAB/SP 525.159).