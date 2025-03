Jornalista Salomão Ésper morre aos 95 anos

Ésper trabalhou por 57 anos na Rádio Bandeirantes. Na emissora, foi âncora do Jornal Gente de 1978 a 2019. Emprestou também sua voz grave, dicção exemplar e vasto vocabulário à TV Bandeirantes, de 1970 a 1977, no telejornal Titulares da Notícia.

O jornalista Salomão Ésper morreu neste domingo (16), aos 95 anos, em São Paulo. De carreira longeva, o profissional foi uma das vozes mais conhecidas do rádio brasileiro.

Em ooutra passagem marcante da carreira, comandou o programa de entrevistas Jogo da Verdade, exibido pela TV Cultura, em 1982. Em janeiro daquele ano, a atração exibiu a última entrevista da cantora Elis Regina, morta no mesmo mês.

Nascido em Santa Rita do Passa Quatro, interior paulista, em 19 de outubro de 1929, Ésper, de família síria, se formou pela Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo). A trajetória profissional começou na rádio Cruzeiro do Sul, em 1948.

Quatro anos depois, foi para a Rádio América, propriedade do Grupo Bandeirantes, que lamentou a morte do ex-colaborador, chamando-lhe de "um dos grandes ícones do radiojornalismo brasileiro".