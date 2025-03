Ataque Hacker ao X

Os usuários da rede social X foram surpreendidos no início da última semana com uma instabilidade na plataforma. Na tarde de segunda-feira, o CEO da empresa, Elon Musk, manifestou-se e informou que a rede foi alvo de um ataque cibernético, causando instabilidades ao longo do dia. O empresário afirmou ainda que a rede social sofre tentativas de ataques diariamente, mas este teria sido o mais ofensivo, realizado com muitos recursos.

As dificuldades começaram por volta das 6h da manhã e seguiram durante todo o dia, com usuários ao redor do mundo relatando problemas de acesso ao X. Embora houvesse breves estabilizações, as falhas retornavam. Os usuários enfrentaram telas de carregamento contínuo e mensagens de erro.

Especulações

Segundo Musk, a invasão teria partido de IPs ucranianos. No entanto, um grupo denominado Dark Storm Team, pró-Palestina, assumiu a autoria através de sua conta no Telegram, afirmando ter sido o primeiro a derrubar o X.

O hacker Baptiste Robert, conhecido por sua investigação de pessoas e informações em fontes abertas, iniciou uma busca para encontrar os invasores, chegando a um estudante de engenharia de software egípcio chamado Mohammed M. Khalifa.

Fora a curiosidade relacionada à invasão, muito se especula sobre outros motivadores para o ataque. Em 2025, Elon Musk tem ganhado grande visibilidade política. Alguns alegam que a invasão estaria relacionada ao envolvimento do empresário com o presidente dos Estados Unidos e sua nomeação como conselheiro no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE). Nenhuma informação foi confirmada ainda, mas especula-se muito sobre quem teria sido capaz de abalar a rede X e os motivos por trás do ataque.

Impacto Financeiro

Segundo a Forbes, após a notícia da invasão da plataforma, a empresa foi alvo de críticas de figuras americanas importantes, e as ações caíram significativamente, reduzindo o patrimônio do empresário em US$ 22,8 bilhões, o equivalente a R$ 132,2 bilhões. Apesar da perda, Musk manteve o título de homem mais rico do mundo, com uma vantagem de US$ 110 bilhões. Além da empresa diretamente atingida, a Tesla também sofreu impactos significativos em suas ações.