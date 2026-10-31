O mês de novembro terá eventos beneficentes em Jundiaí com o objetivo de arrecadar recursos para instituições que desenvolvem trabalhos sociais em Jundiaí. Entre as iniciativas estão o “Samba do Zé”, em prol do Grupo de Apoio à Adoção Semente e da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida, e a feijoada solidária em benefício da Associação de Educação Terapêutica para Portadores de Lesões Neurológicas (Amarati).
A proposta é reunir música, gastronomia e solidariedade, incentivando a participação da população em ações que contribuem para a continuidade dos trabalhos realizados pelas entidades.
Samba do Zé
No dia 8 de novembro, domingo, das 11h às 15h, Jundiaí recebe a primeira edição do Samba do Zé, na Avenida Carlos Salles Block, 845, no bairro Anhangabaú. O evento será 100% beneficente, com toda a arrecadação destinada ao Grupo de Apoio à Adoção Semente e à Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida, entidade que acolhe crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos em situação de vulnerabilidade social.
A programação musical terá roda de samba comandada pelo Grupo Mistura Pronta, com participação especial de Bruno Brescancini, conhecido como Bruno B. Em publicação nas redes sociais, o artista convidou o público para participar: “Vem comigo que o samba vai comer solto”.
Além da música, o evento contará com feijoada preparada pelo Rei Buffet e Eventos, open bar de chope e venda de água, refrigerantes e caipirinhas. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos pelo Sympla.
Feijoada solidária em prol da Amarati
Outra iniciativa será realizada no dia 2 de novembro, segunda-feira, feriado de Finados. A partir das 12h, o Vibe Bar e Restaurante, ao som do Grupo Tamoaê, promove uma feijoada solidária em benefício da Amarati.
Com mais de quatro décadas de atuação, a instituição desenvolve trabalhos voltados à reabilitação, inclusão e atendimento terapêutico humanizado. A iniciativa busca mobilizar a comunidade e contribuir para o fortalecimento das atividades realizadas pela entidade. Mais informações nos perfis dos instagram dos eventos.
Serviço
Feijoada Solidária em prol da Amarati
Data: 2 de novembro (segunda-feira);
Horário: a partir das 12h;
Local: Vibe Bar e Restaurante;
Atração gastronômica: feijoada à vontade;
Ingressos: Instagram @vibebar.jundiai.
Samba do Zé
Data: 8 de novembro (domingo);
Horário: das 11h às 15h;
Local: Avenida Carlos Salles Block, 845, Anhangabaú, Jundiaí;
Atrações: Grupo Mistura Pronta e Bruno B;
Gastronomia: feijoada, chope e bar com bebidas;
Ingressos: Sympla.