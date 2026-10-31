A proposta é reunir música, gastronomia e solidariedade, incentivando a participação da população em ações que contribuem para a continuidade dos trabalhos realizados pelas entidades.

O mês de novembro terá eventos beneficentes em Jundiaí com o objetivo de arrecadar recursos para instituições que desenvolvem trabalhos sociais em Jundiaí. Entre as iniciativas estão o “Samba do Zé”, em prol do Grupo de Apoio à Adoção Semente e da Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida, e a feijoada solidária em benefício da Associação de Educação Terapêutica para Portadores de Lesões Neurológicas (Amarati).

No dia 8 de novembro, domingo, das 11h às 15h, Jundiaí recebe a primeira edição do Samba do Zé, na Avenida Carlos Salles Block, 845, no bairro Anhangabaú. O evento será 100% beneficente, com toda a arrecadação destinada ao Grupo de Apoio à Adoção Semente e à Casa Transitória Nossa Senhora Aparecida, entidade que acolhe crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos em situação de vulnerabilidade social.

A programação musical terá roda de samba comandada pelo Grupo Mistura Pronta, com participação especial de Bruno Brescancini, conhecido como Bruno B. Em publicação nas redes sociais, o artista convidou o público para participar: “Vem comigo que o samba vai comer solto”.

Além da música, o evento contará com feijoada preparada pelo Rei Buffet e Eventos, open bar de chope e venda de água, refrigerantes e caipirinhas. Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos pelo Sympla.