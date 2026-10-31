A Câmara de Jundiaí analisa na terça-feira (3) propostas sobre saúde, inclusão e reconhecimento. Entre os itens da 75ª sessão ordinária estão diretrizes para o uso de medicamentos no tratamento da obesidade, a criação de rotas seguras e acessíveis para idosos e a instituição do Dia Municipal das Mulheres e Meninas na Ciência. Os vereadores também votam a criação do Diploma Melânia Luz, destinado a atletas e paratletas olímpicos, e a inclusão de uma cavalgada beneficente no calendário municipal. A pauta inclui ainda duas denominações de espaços públicos e moção de repúdio a declarações sobre feminicídio.
Polytheama recebe entrega de títulos honoríficos
A Câmara de Jundiaí realizou, na noite de quinta-feira (29), no Teatro Polytheama, a sessão solene de entrega dos títulos honoríficos de 2026. Os 42 projetos de concessão haviam sido aprovados em agosto pelos vereadores. Entre os homenageados estão o ex-jogador Ademir da Guia, com o título de Cidadão Jundiaiense, e o deputado estadual eleito Danilo Joan, escolhido para receber o título de Cidadão Benemérito. A relação inclui ainda a Guardinha de Jundiaí, contemplada com o Diploma Petronilha Antunes, e a TV Vitória Oficial, com o Mérito Jornalístico. As distinções reconhecem trajetórias de pessoas e entidades que contribuíram para Jundiaí e sua população ao longo dos anos.
Taxa de lixo sobe 3,34% em Itupeva
Os moradores de Itupeva pagarão mais pela coleta de lixo a partir de 2027. A Prefeitura anunciou reajuste de 3,34% na Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo Domiciliar, com base na variação do IGP-M. Para imóveis residenciais, o valor passará de R$ 1,13 para R$ 1,17 por metro quadrado de área construída. Nos imóveis comerciais, subirá de R$ 2,27 para R$ 2,35, enquanto nos industriais passará de R$ 2,28 para R$ 2,36. Segundo a administração municipal, a atualização segue o Código Tributário e não representa a criação de uma nova cobrança. O valor devido continuará sendo calculado conforme a área construída e o tipo de imóvel.
TSE mantém inelegibilidade por violência contra mulher
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou, por unanimidade, a inelegibilidade de um candidato a deputado federal por Alagoas condenado por violência doméstica e lesão corporal contra mulher. A decisão, tomada nesta quinta-feira (29), manteve o indeferimento do registro determinado pelo TRE-AL. Segundo o TSE, a condenação por órgão colegiado, com pena de quatro anos e dois meses de prisão, enquadra-se na Lei de Inelegibilidade. O tribunal também encaminhará ao Congresso proposta para incluir expressamente na legislação condenações por crimes de violência contra a mulher.
Michelle agradece a aliados
Após críticas dirigidas a aliados pela derrota de Flávio Bolsonaro na eleição presidencial, Michelle Bolsonaro publicou nesta sexta-feira (30) uma mensagem de agradecimento a quem participou da campanha. A senadora eleita pelo Distrito Federal citou Damares Alves, Tarcísio de Freitas, Nikolas Ferreira e Silas Malafaia. Segundo ela, Jair Bolsonaro reconhece o empenho do grupo e se entristece com notícias que atribuem a essas pessoas a responsabilidade pelo resultado. Michelle afirmou que o ex-presidente defende união e reflexão antes de novas ações.
Motta defende voto distrital misto
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), quer levar ao plenário ainda em 2026 uma proposta para adotar o voto distrital misto nas eleições de deputados e vereadores. Pelo modelo, o eleitor votaria em um candidato de seu distrito e em um partido. A mudança teria uma fase de transição em 2030 e passaria a valer integralmente em 2034. Motta discutiu o tema com líderes de partidos de centro e ainda buscará apoio de outras bancadas. Também anunciou um grupo para revisar as regras da propaganda eleitoral nas redes sociais. Motta também quer conversar com o Senado. A votação, porém, depende de acordo político; até agora, não há mudança aprovada no sistema eleitoral. PL e PT são resistentes a proposta.