A Câmara de Jundiaí analisa na terça-feira (3) propostas sobre saúde, inclusão e reconhecimento. Entre os itens da 75ª sessão ordinária estão diretrizes para o uso de medicamentos no tratamento da obesidade, a criação de rotas seguras e acessíveis para idosos e a instituição do Dia Municipal das Mulheres e Meninas na Ciência. Os vereadores também votam a criação do Diploma Melânia Luz, destinado a atletas e paratletas olímpicos, e a inclusão de uma cavalgada beneficente no calendário municipal. A pauta inclui ainda duas denominações de espaços públicos e moção de repúdio a declarações sobre feminicídio.

Polytheama recebe entrega de títulos honoríficos

A Câmara de Jundiaí realizou, na noite de quinta-feira (29), no Teatro Polytheama, a sessão solene de entrega dos títulos honoríficos de 2026. Os 42 projetos de concessão haviam sido aprovados em agosto pelos vereadores. Entre os homenageados estão o ex-jogador Ademir da Guia, com o título de Cidadão Jundiaiense, e o deputado estadual eleito Danilo Joan, escolhido para receber o título de Cidadão Benemérito. A relação inclui ainda a Guardinha de Jundiaí, contemplada com o Diploma Petronilha Antunes, e a TV Vitória Oficial, com o Mérito Jornalístico. As distinções reconhecem trajetórias de pessoas e entidades que contribuíram para Jundiaí e sua população ao longo dos anos.